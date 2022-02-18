【MIRROR抗疫】駱惠寧召開中聯辦抗疫會議 各界巨頭齊撐場 李澤楷：請人氣偶像MIRROR擔任抗疫大使

為推動香港抗疫，中聯辦主任駱惠寧周五（18日）主持召開名為「香港社會同心抗疫行動會商會」的抗疫行動視頻會議，香港多間大型發展商及商界人士都有出席會議並有發言。



駱惠寧表示，國家主席習近平在香港疫情爆發，抗疫形勢異常嚴峻的關頭，對香港抗疫工作作出重要指示，充分體現中央對香港同胞的深切關懷、對香港疫情形勢的科學把握、對香港防疫抗疫的強力支持，為香港社會同心抗疫、共克時艱指明方向，匯聚強大動力，又形容抗擊疫情最寶貴是信心，最重要是團結，最迫切的是行動。

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是次由中聯辦舉行的「香港社會同心抗疫行動會商會」，出席者包括各界人士，包括政務司司長李家超、華潤集團董事長王祥明、粵港澳大灣區企業聯盟主席蔡冠深、全港各區抗疫連線召集人陳振彬、香港再出發大聯盟譚耀宗；大企業方面，則有新鴻基地產主席郭炳聯、新世界發展行政總裁鄭志剛、電訊盈科主席李澤楷、信和集團黃志祥、恒基主席李家傑；而長和系主席李澤鉅則因病辭謝視頻會議。

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李澤楷表示，香港正面臨疫情嚴峻考驗，會動員一切資源，為香港抗疫出力，採取的行動包括，請人氣偶像團體MIRROR擔任抗疫大使，拍攝宣傳片鼓勵民眾居家，為10萬位通過DrGo遙距診療平台問診的患者，每位補貼診費200元，捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐等。

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郭炳聯表示，新鴻基會全力配合特區政府，抗擊疫情，紓緩公共醫療床位緊張，將調動旗下1,000個酒店房間，作小區隔離用途。同時動員旗下所有商場，九龍巴士，環球貿易廣場，展示同心抗疫的標語，並安排旗下各大商場，寫字樓供作疫苗接種地點等。



鄭志剛則表示，新世界下周起將派發20萬快速測試包給基層市民，也提供酒店客房做社區隔離之用，並安排100部大暖爐為在急診室外，會議展覽中心也供政府做檢測用途。李家傑表示，恒基會捐款1,300萬支持特區政府抗疫工作，尋找土地方面，集團樂意配合，興建方艙醫院。

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記者：陳詠妍