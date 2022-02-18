▲ 【可持續發展】太古獲納入2022年彭博性別平等指數 唯一總部設在香港並獲納入的公司

太古股份 （00019） 獲納入2022年彭博性別平等指數（GEI），是唯一總部設於香港並獲納入該指數的公司。有關參考指數共衡量性別平等的五大範疇：包括女性領導及人才庫、薪酬平等及性別同工同酬、包容文化、性騷擾防範政策，以及品牌如何支持女性並塑造其形象。太古指，集團在包容文化、性騷擾防範政策和品牌如何支持女性並塑造其形象方面皆獲不俗評分。

太古集團多元共融總監黃嘉盈表示，非常重視員工的多元性，並致力為他們創造一個共融和相互支持的工作環境，使其能夠充分發揮所長並有所發展，很榮幸能夠在首次參與GEI時便被納入指數，並將一如既往，在所有營運公司推動平等機會。

太古集團已推出多項舉措，以營造多元共融的工作環境，其中包括成立於2015年的「太古女才薈」，旨在培育具潛質的女性領袖並支持她們的事業發展，並設有計劃讓旗下營運公司的男性同事參與多元共融對話。集團亦推行彈性工作政策和親職假期政策，以支援有需要照顧子女的同事。

今年，共有418家來自45個國家和地區的公司被納入2022年彭博性別平等指數，該指數為一個經市值加權調整的指數，旨在分析致力於提升有關性別資料申報透明度的上市公司之表現趨勢。

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