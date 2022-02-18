英國廉航EasyJet增售9萬張機票 售價低見223元

歐洲國家陸續放寬新冠肺炎防疫限制，外界普遍預料今年夏天航空業將有巨大增長。英國廉航公司易捷航空（EasyJet）宣布，將在夏季增售9萬張，應對出國渡假需求增長。據報增售機票目的地包括葡萄牙、西班牙等，多個取消已接種過疫苗人士測試要求國家。

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EasyJet英國區經理Ali Gayward表示，公司明白過去2年民眾無法出國渡假， 所以增加機票成滿足英國消費者的首要任務。最低票價僅售20.99英鎊（約223港元），目的地多達百個，當中許多已取消檢測要求。部分下月從英國飛往米蘭（Milan）等地航班，機票價格更低見14.99英鎊（約159港元）。

英國媒體報道指，EasyJet今年夏季增售機票目的地包括葡萄牙法魯（Faro）、西班牙馬拉加（Malaga）及巴塞隆拿（Barcelona），可不需已接種疫苗人士接受檢測。瑞士日內瓦（Geneva）、法國格勒諾布爾（Grenoble）及奧地利薩爾茨堡（Salzburg）等滑雪熱門地點亦名列其中。

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EasyJet近期更推出Low Fare Finder工具，可以協助民眾訂購最便宜的航班。公司亦針對單親父母推出折扣優惠，降低他們帶孩子外遊的費用。

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責任編輯：李俊儀