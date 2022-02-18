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【科企巨頭】被騰訊超越 Meta跌出全球十大市值企業

環球政經 18:28 2022/02/18

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Facebook母公司Meta自公布財報後股價不斷下跌，周四（17日）正式掉出全球市值前十大公司，排在騰訊（00700）之後。

Meta周四收盤跌4.08%，每股報207.71美元，市值5,650億美元。根據彭博社匯編的數據顯示，Meta周四市值下跌至全球第11。Meta曾在去年9月7日創下的歷史新高股價，曾是全球第六大市值的公司。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

現時排名第一的是蘋果（AAPL），市值為2.8萬億美元，微軟（MSFT）位居第二。Meta現在落後於騰訊，這間中國科技巨頭排在第10位，晶片巨頭台積電排在第9位。

Meta的股價今年至今下跌了約40%。該公司在兩周前發布最新一季財報，Facebook的每日活躍用戶有史以來首次萎縮。消息導致Meta股價在本月3日的一天內暴跌26.4%，市值蒸發 2,400億美元。這是美國企業歷史上最大的單日市值跌幅。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的個人淨資產也受到打擊，他目前的身家為788億美元，比年初下降了460億美元。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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