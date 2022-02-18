  • 17°C
香港時間 : 2022218日 (五) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名牌業績】Hermès今年產品加價3.5%高於往年　上季銷售升11%遜預期

股市 17:19 2022/02/18

分享：

Hermès今年產品加價3.5%高於往年　上季銷售升11%遜預期

法國奢侈品品牌Hermès公布上季業績，去年第四季度銷售額錄23.8億歐元，按年升13.3%，按固定滙率計升11%，遜於市場預期。Hermès透露，今年產品平均加價3.5%，高於過去1.5%的增幅，反映生產成本上升。

Louis Vuitton因應製造成本上升，全線產品本周加價，看【下一頁】

上季主要收入來源的皮革製品業務銷售按固定滙率計跌5.4%至10.15億歐元，為唯一錄得下跌的類別。手錶、香水及美容類銷售按年升36.6%及34.2%。

總結全年，Hermès去年淨利潤按年升76.5%至24.45億歐元，收入按年升40.6%至89.8億歐元。按固定滙率計，去年不計日本的亞洲及美國市場增長最多，分別升45%及57%，佔比分別約47%及16%；產品類別計，手錶、成衣及配飾、絲綢及紡織品增長最多，依次升72.5%、58.8%及49.1%，皮革製品業務則升28.9%至40.9億歐元。

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

相關文章：

【LV母企】LVMH去年銷售額642億歐元再創新高　料奢侈品需求再飆、元宇宙是商機

 

零售 經濟 銷售

上一篇文章

【第五波疫情】特首林鄭月娥將於下午6時半見記者

下一篇文章

【可持續發展】太古獲納入2022年彭博性別平等指數　唯一總部設在香港並獲納入的公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）
【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升193點　納指期貨升逾0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升193點　納指期貨升逾0.7%（不斷更新）
【港股市況】美團急插近15%失守200關曾破底、科指跌逾3%　恒生指數跌465點（不斷更新）
【港股市況】美團急插近15%失守200關曾破底、科指跌逾3%　恒生指數跌465點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款