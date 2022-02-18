【名牌業績】Hermès今年產品加價3.5%高於往年　上季銷售升11%遜預期

▲ Hermès今年產品加價3.5%高於往年 上季銷售升11%遜預期

法國奢侈品品牌Hermès公布上季業績，去年第四季度銷售額錄23.8億歐元，按年升13.3%，按固定滙率計升11%，遜於市場預期。Hermès透露，今年產品平均加價3.5%，高於過去1.5%的增幅，反映生產成本上升。

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上季主要收入來源的皮革製品業務銷售按固定滙率計跌5.4%至10.15億歐元，為唯一錄得下跌的類別。手錶、香水及美容類銷售按年升36.6%及34.2%。

總結全年，Hermès去年淨利潤按年升76.5%至24.45億歐元，收入按年升40.6%至89.8億歐元。按固定滙率計，去年不計日本的亞洲及美國市場增長最多，分別升45%及57%，佔比分別約47%及16%；產品類別計，手錶、成衣及配飾、絲綢及紡織品增長最多，依次升72.5%、58.8%及49.1%，皮革製品業務則升28.9%至40.9億歐元。

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