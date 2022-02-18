【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位

經濟前景未明，加上美國加息在即，再有業主要錢不要貨，低市價出售單位。利嘉閣彭錦添說，青衣灝景灣10座高層B室，實用面積499平方呎，兩房間隔，享全海景，業主於1月下旬以990萬元放盤，近日突然劈價至895萬元。由於單位有裝修及享海景，屬筍價優質盤，故速獲區內換樓客承接，實用呎價17,936元。

資料顯示，原業主於2009年2月以313.7萬元買入單位，持貨13年，現帳面獲利581.3萬元，單位期內升值近1.9倍。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

值得留意的是，最近3個月屋苑海景兩房造價約950萬元水平，而上址成交價低於900萬元，實屬筍價，亦貼近園景兩房單位價錢，皆因最近一宗內園兩房造價為880萬元，而今番海景戶造價僅高15萬元，相差不足2%。

同場加映【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機