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【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位

股樓投資 17:30 2022/02/18

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經濟前景未明，加上美國加息在即，再有業主要錢不要貨，低市價出售單位。利嘉閣彭錦添說，青衣灝景灣10座高層B室，實用面積499平方呎，兩房間隔，享全海景，業主於1月下旬以990萬元放盤，近日突然劈價至895萬元。由於單位有裝修及享海景，屬筍價優質盤，故速獲區內換樓客承接，實用呎價17,936元。

資料顯示，原業主於2009年2月以313.7萬元買入單位，持貨13年，現帳面獲利581.3萬元，單位期內升值近1.9倍。

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同場加映【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

值得留意的是，最近3個月屋苑海景兩房造價約950萬元水平，而上址成交價低於900萬元，實屬筍價，亦貼近園景兩房單位價錢，皆因最近一宗內園兩房造價為880萬元，而今番海景戶造價僅高15萬元，相差不足2%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 灝景灣 青衣 利嘉閣
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