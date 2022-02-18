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【大行點睇】大和指潤電估值較同業折讓　升評級至「買入」

股樓投資 18:31 2022/02/18

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大和及表研究報告指出，潤電(00836) 股價自1月4日至2月17日以來累跌29.6%，或由於其潛在分拆可再生能源業務在港上市，其估值較分拆至A股上市低，被投資者視為不利。惟該行認為潤電在剝離可再生能源業務後，其2022至2023年盈利仍將錄得按年增長。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

該行補充，儘管近期動力煤價格居高不下，但目前潤電的燃煤資產估值，相比起煤業同行華能(00902) 及華電(01071) 有所折讓。該行將潤電評級由「跑贏大市」上調至「買入」，但將其目標價由22元降至20元，以反映2021年高基數的情況下，估計公司2022年風電利用率將有所下降。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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撰文 : 周兆邦

華潤電力（00836） 港股

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