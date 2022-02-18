【大行點睇】大和指潤電估值較同業折讓　升評級至「買入」

大和及表研究報告指出，潤電(00836) 股價自1月4日至2月17日以來累跌29.6%，或由於其潛在分拆可再生能源業務在港上市，其估值較分拆至A股上市低，被投資者視為不利。惟該行認為潤電在剝離可再生能源業務後，其2022至2023年盈利仍將錄得按年增長。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

該行補充，儘管近期動力煤價格居高不下，但目前潤電的燃煤資產估值，相比起煤業同行華能(00902) 及華電(01071) 有所折讓。該行將潤電評級由「跑贏大市」上調至「買入」，但將其目標價由22元降至20元，以反映2021年高基數的情況下，估計公司2022年風電利用率將有所下降。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映﹕【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機