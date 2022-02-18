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【股神巴菲特】巴菲特撰文否認靠內幕消息買動視暴雪　公布交易前已完成、事前毫不知情

股市 17:04 2022/02/18

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【股神巴菲特】巴菲特撰文否認靠內幕消息買動視暴雪　公布交易前已完成、事前毫不知情

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）於微軟（Microsoft，美：MSFT）同意以687億美元（約5353億港元）收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）前，於第四季度建倉購買價值約10億美元動視暴雪股票，惹來市場對巴菲特是否於交易前收到內幕消息的質疑。

微軟宣布購動視暴雪前　巴郡購買約10億美元動視暴雪股票【下一頁】

巴菲特向報章撰文指，自己在微軟收購動視暴雪前毫不知情，收購動視暴雪股票的交易，是由巴郡兩位投資經理Ted Weschler及Todd Combs負責，而且早於微軟公布交易前，已完成有關收購。

巴菲特又稱，自己撰文是希望可以澄清所有的錯誤訊息，而總括來話，自巴郡首次買入動視暴雪後3個月，微軟宣布了巴郡不知道的收購建議。

「當微軟申報收購動視暴雪的文件，或微軟曾於10月初討論收購動視暴視，我都會感到驚訝，即使我事前並不知道。」

巴郡於去年10月買入動視暴雪約85%股權，並於11月完成全購，平均價77美元。

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美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 買入 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT）

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