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【會計監管】財匯局揭核數師未能識別重覆減值損失　轉介會計師公會紀律行動

股市 16:56 2022/02/18

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財匯局揭核數師未能識別重覆減值損失，轉介會計師公會紀律行動。圖為財匯局主席黃天祐。

財務匯報局公布調查報告，揭發有上市實體核數師未能識別2014年已完全減值的應收款項減值損失，而有關項目在該公司2016年財務報表重複出現時，相關核數師照樣發表「無保留意見」報告。財匯局指，由於案情在2019年10月前發生，該局已轉介香港會計師公會考慮紀律處分，目前不會公布所涉公司、核數師樓名稱。

財匯局表示，有關上市公司因錯誤將已減值的子企應收款項，在財務報表重複列出，導致上市實體的虧損被誇大，繼而出現外幣儲備錯報。其後，公司重新發布2016年經調整財務報表，以更正上述錯報。

財匯局指出，核數師在過程中，未能識別與外幣儲備有關的認定層次的重大錯報風險，並適當設計及執行程序，以測試可歸因於該上市實體子企的匯兌差額的準確性；也未能評估與該子企財務報表有關的合併調整換算是否適當和準確。

由於上述失誤，核數師得出不恰當的結論，未有發出適當的「非無保留意見」，財匯局批評，項目合夥人沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用《專業會計師道德守則》 中列明的謹慎態度的基本原則。

財匯局補充，個案由監管機構於2017年9月及2018年5月轉介至該局，局方隨後於2018年9月展開調查。

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

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金融監管機構 核數師 會計師公會 財務匯報局
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