【麥當勞】麥當勞App訂麥麥送滿120元　即送抗疫自動泡沫洗手液機及補充裝

▲ 麥當勞App推出第八週VALUE MONDAY電子優惠券。

本地爆發第五波疫情，麥當勞也與港人一起抗疫，設有多項優惠。當中，麥當勞App第八週VALUE MONDAY電子優惠券，包括下星期（2月21日）起，用戶凡透過電子優惠券使用麥麥送訂購滿120元，即可免費送指定禮物。

禮物包括：CENTRALIN自動泡沫洗手液機一部，以及零售價199元的威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝 200毫升。而由即日起至2月28日，逢晚上6時至午夜12時，使用麥麥送訂餐服務，並惠顧任何食品滿100元，即可免運費。

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2月21日至2月27日 1元可購大可樂

第八週即是2月21日至2月27日期間的其他優惠，包括多項10元超正優惠，例如：「$10新餐肉蛋漢堡」、「$10脆香雞翼(2件)」、2月21日限定的「$10原味麥炸雞(1件)」。另有「$28脆辣雞腿飽及中汽水配小食」，以及「$1大可樂」優惠等。

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另外，麥當勞與滙豐Red信用卡合作，即日起以滙豐Red信用卡於餐廳，包括收銀台、自助點餐機或麥當勞App單一簽賬滿25元或以上，即可於滙豐 Reward+應用程式賺取1個印花。凡儲齊4個印花可享額外20元「獎賞錢」，每月最多可享額外40元「獎賞錢」。

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責任編輯：馬意文