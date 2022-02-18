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【科網齊跌】科網股再遇政策及地緣政治陰霾　科指全日跌3.2%　阿里巴巴跌2.9%、快手挫半成

新經濟追蹤 16:55 2022/02/18

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科網股再遇政策及地緣政治陰霾　科指全日跌3.2%

本周最後一個交易日，港股科網股或再面臨政策收緊及地緣政治的影響，「ATMXJ」五大科網股股價齊齊下跌，恒生科技指數今日收報5479點，挫182點或跌3.2%。阿里巴巴 （09988） 跌2.9%，報119.5元；美團 （03690） 領跌科網股，一度創逾52周新低，收市報188元，跌14.9%。除此以外，快手 （01024） 亦跌4.9%，收報94元。

美團逾百億成交瀉逾17%，發改委引導外賣平台等下調服務費標準【下一頁】

發改委公布文件，將會引導互聯網平台，進一步下調餐飲業商戶的服務費標準，對疫情中高風險地區所在的餐飲企業，給予階段性商戶費優惠。美團尾盤急挫超過17%，一度低見182元，是自2020年7月以來的最低位水平。

除此以外，阿里巴巴、京東 （09618） 等股價亦受壓，均跌近3%。

中銀保監提示防範「元宇宙」名義的非法集資活動【下一頁】

而中銀保監亦發文提示投資者要防範，以「元宇宙」名義進行的非法集資。元宇宙概念股股價下挫，除快手外，商湯集團 （00020） 下挫3.3%，收報6.19元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌5.1%，收報275.4元。

美國公布「惡名市場」名單，阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨【下一頁】

阿里巴巴「全球速賣通AliExpess」、騰訊境外版微信WeChat、百度 （09888） 網盤等被指促進大量商標假冒行為，被美國貿易代表辦公室列入「惡名市場（notorious markets）」實體名單。

騰訊收市報470元，跌1.9%；百度收市報160.1元，跌2.1%。

 

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

相關文章：【元宇宙】南方東英推「元宇宙概念ETF」　屬主動型ETF、每手入場780元

【騰訊700】騰訊微信據報試行「1065」工作制　強制要求員工6時收工

記者：梁安琪

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