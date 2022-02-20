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【手遊大戰】1月全球十大暢銷手遊排行榜名單出爐　邊款遊戲最「吸金」？

16:00 2022/02/20

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新冠肺炎肆虐，玩手機遊戲成為不少人疫下的消閒娛樂。市場調查機構Sensor Tower近日發表報告，揭露1月全球收入最高的十大手機遊戲。其中騰訊旗下的「食雞」手遊《PUBG》，繼續蟬聯榜首，成為最「吸金」的手遊。

報告提到，《PUBG》的玩家支出約2.37億美元（約18.5億港元），當中64%的收入來自中國，8%來自美國、7%來自土耳其。而緊隨其後的同樣是騰訊旗下的《王者榮耀》，總收入為2.332億美元（約18.2億港元），重返頭三席位。至於由米哈遊開的《原神》則為第三位，玩家支出為2.087億美元（約16億港元），較往年增長了37%，亦是該遊戲收入第三高的月份。

【智能手機】2025年摺疊機銷售額　料將達2,260億

四到十位則為：《Candy Crush》 、《機器磚塊》 （Roblox）、《金幣大師》（Coin Master）、《三國志・戰略版》、《Lineage W》、《Free Fire－我要活下去》、《賽馬娘》。

【Windows】美國Windows11用戶可試用Android功能　微軟公開最低「硬件需求」（有片）

美國玩家最願「課金」

Sensor Tower分析指出，今年1月Google Play和蘋果App Store雙平台手遊的總收入，合計約74億美元（約577億港元），較往年下降約7%。

而全球收入排名第一的市場是美國，玩家支出為21億美元（約163億港元），佔全球玩家總支出28%。日本以19.3%的收入排名第二，其次則是沒有Google Play的中國，佔17.8%。

【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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