▲ 【清零政策】保誠料下任CEO未能在香港履新 兩周隔離會造成「分歧」

本港防疫政策令國際人才難以來港，保誠 （02378） 下任執行總裁料因此須在香港以外地區履新。將於3月底臨時兼任集團執行總裁的財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick接受《金融時報》訪問時表示，肯定會看到下任保誠執行總裁暫駐於本港以外地區，直至香港變得更容易經營地區業務。他又預期，下任執行總裁將長期駐港，只是兩星期的防疫隔離會造成「分歧」。

保誠的總部同時設於倫敦及本港，惟集團主要市場是中港兩地。

保誠早前宣佈，集團執行總裁Mike Wells擬於3月底退任職務，並將不會在下一届股東週年大會上膺選連任董事。董事會正從集團内部和外界候選人中，物色一位駐亞洲區的集團執行總裁接替他。現任集團財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick將於Wells卸任時擔任集團臨時執行總裁，FitzPatrick已要求董事會無需將他列入集團執行總裁的候選人名單内。

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