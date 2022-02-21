【抗疫的士】新創建富通保險向抗疫的士及中小型巴士司機　提供免費確診、疫苗住院現金保障

▲ 【專屬的士車隊】新創建富通保險為抗疫專屬的士車隊司機提供「免費確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」

新創建 （00659） 旗下富通保險表示，將延伸「免費新冠病毒確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」至抗疫「專屬中小型巴士車隊」司機。

運房局聯同非專營巴士及公共小型巴士業界為接送需移送至社區隔離設施的人士所設立之「專屬中小型巴士車隊」今正式投入服務。富通保險繼上周五為抗疫「專屬的士車隊」提供免費疫情相關保障後，今日宣布進一步與業界合作，延伸「免費新冠病毒確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」予專屬巴士車隊司機。保障涵蓋確診現金、住院現金、死亡賠償及疫苗相關住院現金保障，為期3個月

富通上周五宣佈，為支持運房局聯同的士業界設立專屬的士車隊，為求診人士提供免費接送往返指定診所及其住所服務，富通保險率先與香港的士業議會合作，為專屬車隊提供「免費新冠病毒確診保障」，以及「免費疫苗住院現金保障」，涵蓋確診現金、住院現金、死亡賠償及疫苗相關住院現金保障。的士專屬車隊的保障為期3個月，將惠及500名「專屬的士車隊」司機。

確診新冠病毒 確診現金保障（一筆過） 5,000港元 住院現金保障（最多14天） 每天500港元 死亡賠償（因COVID-19引致） 100,000港元 恩恤死亡賠償 10,000港元 新冠疫苗副作用保障 （於接種疫苗後14日內，適用於1/2/3針） 住院現金保障（接種疫苗後）（最多7天） 每天500港元 任何因疫苗引起的副作用： 住院前門診現金保障 500港元 住院現金保障 （最多14天） 每天800港元（非ICU） 每天1,200港元（ICU） 死亡賠償（因疫苗副作用引致） 200,000港元

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