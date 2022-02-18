【抗疫的士】新創建富通保險向「抗疫的士」司機　提供免費確診、疫苗住院現金保障

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【資金流向】環球股票基金上周撈底力度減弱 中國基金跑出
新創建 （00659） 旗下富通保險表示，為支持運輸及房屋局聯同的士業界設立專屬的士車隊，為求診人士提供免費接送往返指定診所及其住所服務，富通保險率先與香港的士業議會合作，為專屬車隊提供「免費新冠病毒確診保障」，以及「免費疫苗住院現金保障」，涵蓋確診現金、住院現金、死亡賠償及疫苗相關住院現金保障。的士專屬車隊的保障為期3個月，將惠及500名「專屬的士車隊」司機。
|確診新冠病毒
|確診現金保障（一筆過）
|5,000港元
|住院現金保障（最多14天）
|每天500港元
|死亡賠償（因COVID-19引致）
|100,000港元
|恩恤死亡賠償
|10,000港元
|新冠疫苗副作用保障 （於接種疫苗後14日內，適用於1/2/3針）
|住院現金保障（接種疫苗後）（最多7天）
|每天500港元
|任何因疫苗引起的副作用：
|住院前門診現金保障
|500港元
|住院現金保障 （最多14天）
|每天800港元（非ICU）
|每天1,200港元（ICU）
|死亡賠償（因疫苗副作用引致）
|200,000港元
*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*
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