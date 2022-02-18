  • 17°C
香港時間 : 2022218日 (五) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫的士】新創建富通保險向「抗疫的士」司機　提供免費確診、疫苗住院現金保障

Hot Talk 17:03 2022/02/18

分享：

【專屬的士車隊】新創建富通保險為抗疫專屬的士車隊司機提供「免費確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」

新創建 （00659） 旗下富通保險表示，為支持運輸及房屋局聯同的士業界設立專屬的士車隊，為求診人士提供免費接送往返指定診所及其住所服務，富通保險率先與香港的士業議會合作，為專屬車隊提供「免費新冠病毒確診保障」，以及「免費疫苗住院現金保障」，涵蓋確診現金、住院現金、死亡賠償及疫苗相關住院現金保障。的士專屬車隊的保障為期3個月，將惠及500名「專屬的士車隊」司機。

確診新冠病毒  
確診現金保障（一筆過） 5,000港元
住院現金保障（最多14天） 每天500港元
死亡賠償（因COVID-19引致） 100,000港元
恩恤死亡賠償 10,000港元
   
新冠疫苗副作用保障 （於接種疫苗後14日內，適用於1/2/3針）  
住院現金保障（接種疫苗後）（最多7天） 每天500港元
任何因疫苗引起的副作用：  
住院前門診現金保障 500港元
住院現金保障 （最多14天） 每天800港元（非ICU）
  每天1,200港元（ICU）
死亡賠償（因疫苗副作用引致） 200,000港元

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

相關文章：【MIRROR】李澤楷旗下盈科拓展以MIRROR作抗疫大使拍宣傳片　捐贈10萬套快速測試套裝

相關文章：【第五波疫情】富途送1000盒快速檢測包　2.22早上登記

開啟hket App，閱讀全文
疫情 港股 新創建集團（00659） 新冠肺炎 副作用 富通保險 診所 的士 司機 香港

上一篇文章

【資金流向】環球股票基金上周撈底力度減弱　中國基金跑出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升193點　納指期貨升逾0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升193點　納指期貨升逾0.7%（不斷更新）
【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）
【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）
【港股市況】美團急插近15%失守200關曾破底、科指跌逾3%　恒生指數跌465點（不斷更新）
【港股市況】美團急插近15%失守200關曾破底、科指跌逾3%　恒生指數跌465點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款