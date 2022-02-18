【帶你睇盤】大兩房套附豪華靚裝　開揚望海景近車站、商場　配套齊全即買即住

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政府銳意發展新界北部都會區，更有計劃於白石角興建車站，當區屋苑更具自住價值及投資升值潛力。是次介紹的放盤，位於大埔白石角雲匯1期1座高層B1室，單位望景開揚之外，更可享海，而且全屋裝修企理新淨，豪華時尚，可即買即入住之餘，更省下一筆裝修費用。物業由新地發展，屋苑設有住客會所，各項設施滿足住戶日常康樂活動所需；此外，附近亦有商場及車站，交通及生活配套一應俱全。
放盤單位圖片
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|放盤單位
|雲匯 1期 1座高層B1室（物業編號：BV41969949）
|實用面積
|857平方呎
|間隔
|原則三房套加儲物房及工人套房，改兩房半加工人套房
|叫價
|1,750萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎