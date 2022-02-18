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【帶你睇盤】大兩房套附豪華靚裝　開揚望海景近車站、商場　配套齊全即買即住

股樓投資 18:54 2022/02/18

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政府銳意發展新界北部都會區，更有計劃於白石角興建車站，當區屋苑更具自住價值及投資升值潛力。是次介紹的放盤，位於大埔白石角雲匯1期1座高層B1室，單位望景開揚之外，更可享海，而且全屋裝修企理新淨，豪華時尚，可即買即入住之餘，更省下一筆裝修費用。物業由新地發展，屋苑設有住客會所，各項設施滿足住戶日常康樂活動所需；此外，附近亦有商場及車站，交通及生活配套一應俱全。

放盤單位圖片

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同場加映︰【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

放盤單位 雲匯 1期 1座高層B1室（物業編號：BV41969949）
實用面積 857平方呎
間隔 原則三房套加儲物房及工人套房，改兩房半加工人套房
叫價 1,750萬元
賣點
  • 罕有一座海景放盤，景觀開揚
  • 豪華靚裝修，即買即住
  • 新鴻基品牌，屋苑會所設有餐廳，有室內室外泳池
  • 步行1分鐘有商場及巴士小巴站

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3JDl9KI

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 白石角 雲滙 大埔 新地

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