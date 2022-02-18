【多圖】單位有特色設計兼新淨雅致　租金合心水即火速承租　柏慧豪園頂層戶呎租26.1元

二手市場特色單位罕有，最近有業主放租連天台頂層單位，除望景開揚，單位內更附企理靚裝，迅速吸引租客入住。美聯物業蘇哲熙表示，天水圍柏慧豪園新近錄得一宗特色戶租賃成交，由區內客承租，月租為1.3萬元。

單位圖片（由代理提供）

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租出單位為柏慧豪園3座頂層戶，實用面積約498平方呎，2房間隔，連約381平方呎天台，享開揚市景。蘇哲熙稱，租戶為同區客，鍾悄單位特色設計，內櫳新淨，裝修雅致，而且租金水平相宜，故火速決定承租。單位最終以月租1.3萬元成交，折合實用呎租約26.1元，建築呎租約19.8元。

資料顯示，業主於2019年8月以約600萬元購入上址，現享租金回報約2.6厘。

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