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【多圖】單位有特色設計兼新淨雅致　租金合心水即火速承租　柏慧豪園頂層戶呎租26.1元

股樓投資 18:36 2022/02/18

分享：

二手市場特色單位罕有，最近有業主放租連天台頂層單位，除望景開揚，單位內更附企理靚裝，迅速吸引租客入住。美聯物業蘇哲熙表示，天水圍柏慧豪園新近錄得一宗特色戶租賃成交，由區內客承租，月租為1.3萬元。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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    +8

同場加映︰【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

租出單位為柏慧豪園3座頂層戶，實用面積約498平方呎，2房間隔，連約381平方呎天台，享開揚市景。蘇哲熙稱，租戶為同區客，鍾悄單位特色設計，內櫳新淨，裝修雅致，而且租金水平相宜，故火速決定承租。單位最終以月租1.3萬元成交，折合實用呎租約26.1元，建築呎租約19.8元。

資料顯示，業主於2019年8月以約600萬元購入上址，現享租金回報約2.6厘。

同場加映︰【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 栢慧豪園 天水圍 美聯物業

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