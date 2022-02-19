【遊戲熱話】「轉珠」遊戲《龍族拼圖》十周年！　Switch版本周日上市（有片）

▲ 《龍族拼圖》將推出任天堂（Nintendo）Switch版本（PUZZLE & DRAGONS Nintendo Switch Edition），並於本周日（20日）正式發售。

曾經風靡一時的手機RPG「轉珠」遊戲《龍族拼圖》（PUZZLE＆DRAGONS），推出至今已經10年。遊戲開發商GungHo Online Entertainment早前宣布，《龍族拼圖》將推出任天堂（Nintendo）Switch版本（PUZZLE & DRAGONS Nintendo Switch Edition），並於本周日（20日）正式發售，屆時玩家可於Switch上遊玩《龍族拼圖》。

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Switch版本的《龍族拼圖》為獨立作品，與手機版並不互通，售價為500日圓（約33.8港元），對應日語、英語等8種語言，但不包括中文。

據官方影片顯示，《PUZZLE＆DRAGONS Nintendo Switch Edition》設有3個遊戲模式：



（1）合作通關的PVE冒險模式：支援2至4人的線下連線合作通關。玩家成功通關除了可賺取轉蛋代幣，也可以獲得編輯模式的素材。

（2）8人同場對戰PVP模式：包括了網絡配對對戰、開設房間邀請好友對戰，也可以與電腦對戰來熟習PVP的玩法。

（3）自建關卡編輯模式：玩家可以自行編輯遊戲關卡，並上傳至網絡讓其他人遊玩，同時可遊玩其他玩家創作的關卡。

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▲ 據官方影片顯示，《PUZZLE＆DRAGONS Nintendo Switch Edition》設有3個遊戲模式。（影片截圖）

至於操作方面，除了支援觸控，也可以使用控制器來「轉珠」。此外，Switch版本的《龍族拼圖》也有轉蛋機制，除了可以以真實金錢購買代幣外，也可以通關冒險模式來賺取代幣。但轉出的東西與手機版不同，主要是玩家造型、BGM、角色外觀等。

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責任編輯：廖淑瑩