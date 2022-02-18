【異動股】美團急插15%創新低　發改委指需引導外賣平台降費

國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知，鼓勵有條件的地方對餐飲企業免費開展員工定期核酸檢測，對企業防疫、消殺支出給予補貼支持。2022年原則上應給予餐飲企業員工定期核酸檢測不低於50%比例的補貼支持。引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。

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美團(03690) 今日(18日)約下午2時40分起跌幅急擴，曾跌最多17.6%，低見182元，創2020年7月以來逾一年半低位。

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