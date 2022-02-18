【智能手機】全球摺疊手機出貨量持續高增長    2025年料躍升4倍至2,760萬部

根據國際數據資訊公司IDC的報告指出，去年全球摺疊手機的出貨量總數達到710萬部，比起2020年同期的190萬部增長了264.3%，當中主要歸功於三星（Samsung）去年推出的Flip3及Fold3。IDC預測到了2025年，摺疊手機的出貨量更將會達到2,760部，是去年的足足4倍，由2020年至2025年的複合年增長率（CAGR）為69.9%。

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儘管摺疊產品只佔手機市場很小的比率，但對手機廠卻是個重大商機。對消費者來說，摺疊手機配備相比一般智能手機更具創意的外形，在商用市場亦被定位為智能手機加平板電腦的替代品，儘管IDC 認為這種用法仍然很少，但手機廠已針對商業用戶提供更吸引的價格。

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IDC手機研究經理Anthony Scarsella 表示，三星摺疊手機的成功，令競爭對手爭相進入市場。三星證明了摺疊手機只要價格合理，而且摺疊機身的結構穩固，消費者就會對之有需求。三星的Flip和Fold系列摺疊手機，填補了三星Galaxy Note的空白，亦同時吸引了新的消費者。IDC預計隨著摺疊裝置這種機款愈來愈受歡迎，預計將會有更多廠商，嘗試從三星手中奪走市場份額。

此外，早在去年就傳聞Google（美：GOOG）會推出首款摺疊手機，但最後卻未見下文，最新消息指或會在今年底亮相。另外蘋果（美：AAPL）亦有望加入摺疊手機市場，網路上亦有用戶的概念圖流傳，但有分析指蘋果的摺疊手機，最快仍有待2023年才會真正面世。

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責任編輯：嚴浩文