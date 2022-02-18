【異動股】新東方在線急升13%　平安證券指業務觸底建議關注

平安證券發表教培行業轉型深度報告，建議關注新東方在線(01797)。報告稱，目前政策影響及經營觸底，而新東方在線的大學成人業務有望重新挑起大樑。據測算，大學業務存量規模6個億左右，毛利率67%左右，經營利潤高。

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同時，平安看好公司從0到1切入機構及進校業務、直播及教育硬件業務的發展前景。平安還強調，新東方集團的人力、物力依然強勢，集團賬面現金超過300億。新東方在線承接了集團很多戰略轉型方向，同時2021年11月俞敏洪增持新東方在線股票，傳遞對未來發展的信心。

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