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【第五波疫情】富途送1000盒快速檢測包　2.22早上登記

Hot Talk 16:14 2022/02/18

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【第五波疫情】富途送1000盒快速檢測包　2.22早上登記

富途（美：FUTU）宣布，因應香港新冠病毒感染人數持續攀升，將贈送1,000盒快速檢測套裝予有需要人士。富途表示，市民可於2月22日 （星期二）早上9時起於富途Facebook上，點擊相關連結並於電子表格上簡單填寫個人資料申請，先到先得，派完即止。

富途指，將會經快遞向首1,000名成功申請人士送出一盒快速檢測套裝，最快將於2月下旬送達登記住址，「為有需要人士減輕一下心理及經濟負擔」。

富途表示，是次派發的檢測套裝為Diagons新冠病毒快速測試套裝，檢測者需採取喉嚨或鼻腔分泌物樣本，在家自我檢測等待15分鐘可知結果，兒童亦可在成人協助下使用。

【ET財智Talk】英國有條件再加息　英鎊咩水平可買入？（立即收看）

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