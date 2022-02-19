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【第五波疫情】富途捐款1000萬元助抗疫　另將購100萬支快速測試劑送贈予給有需要香港市民

Hot Talk 17:34 2022/02/19

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【第五波疫情】富途捐款1000萬元助抗疫　另將購100萬支快速測試劑送贈予給有需要香港市民

富途（美：FUTU）周六（19日）宣布，捐款1000萬元支援香港抗疫工作，同時將加快採購100萬支快速測試劑免費送贈給有需要的香港市民。

富途證券創辦人李華先生表示，富途於香港邁進10週年，由零開始到現在擁有200多萬香港用戶數，我們一直堅守與香港人共同進退，如今疫情肆虐，希望透過是次捐贈可以幫助舒緩醫療壓力，與有需要的市民共度難關。

富途首先送1000盒快速檢測包　2.22早上登記

富途周五（18日）宣布，因應香港新冠病毒感染人數持續攀升，將贈送1,000盒快速檢測套裝予有需要人士。富途表示，市民可於2月22日 （星期二）早上9時起於富途Facebook上，點擊相關連結並於電子表格上簡單填寫個人資料申請，先到先得，派完即止。

富途指，將會經快遞向首1,000名成功申請人士送出一盒快速檢測套裝，最快將於2月下旬送達登記住址，「為有需要人士減輕一下心理及經濟負擔」。

富途表示，是次派發的檢測套裝為Diagons新冠病毒快速測試套裝，檢測者需採取喉嚨或鼻腔分泌物樣本，在家自我檢測等待15分鐘可知結果，兒童亦可在成人協助下使用。

【ET財智Talk】英國有條件再加息　英鎊咩水平可買入？（立即收看）

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美股 富途（美：FUTU）

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