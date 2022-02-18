  • 17°C
香港時間 : 2022218日 (五) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅

商業 16:12 2022/02/18

分享：

韓國政府宣布將從下周三（23日）起，每周對外公佈12類餐飲業連鎖品牌菜品價格及漲跌幅，幫助消費者瞭解食品價格。（法新社圖片）

由於在外就餐成本不斷攀升，為遏制價格上漲，韓國政府宣布將從下周三（23日）起，每周對外公佈12類餐飲業連鎖品牌菜品價格及漲跌幅，幫助消費者瞭解食品價格。

【貨船起火】全球汽車市場供應緊張　一載有4000輛名車貨船起火

12類餐飲主要包括粥、紫菜包飯、漢堡、炸雞、炒年糕、咖啡、炸醬麵、五花肉、牛雜湯等，對象為在連鎖品牌中業績排名靠前的品牌主打菜品，而非包括所有餐廳。

選定業績排名前10連鎖品牌

例如在炸雞連鎖店中，韓國政府會選定業績排名前10的連鎖品牌，公開其原味炸雞、調味炸雞等幾個主打產品的價格。

政府相關人士表示，被列入價格公佈範圍的連鎖品牌加盟店，大多超過100間，但由於五花肉加盟店數量不多，選定該類菜品的價格公示連鎖品牌時，僅以銷售額等數據為基準。

【疫苗通行證】執行細節欠清晰　商戶須安排職員提醒顧客？

1月在外就餐物價指數同比上漲5.5%

對此，有韓國餐飲業人士表示，在全球原材料價格上漲的情況下，餐飲業漲價是意料之中的事。

韓國統計廳方面表示，今年1月韓國在外就餐物價指數同比上漲5.5%，漲幅為2009年2月以來最大；1月居民消費價格指數同比上漲3.6%，漲幅連續4個月高於3%。

另外，農副產品價格上漲6.3%，其中豬肉、進口牛肉、國產牛肉、雞蛋等禽畜產品亦上漲11.5%。主要原因是需求增長、能源價格上漲和供應鏈受阻等。

【蔬菜供應】內地供港蔬菜貨量回升至9成　蔬菜批發價繼續回落

【零售業寒冬】疫情重災區人流大跌5成　零售商冀政府加碼補貼金額　

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
2021/11/29
【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
【素食商機】素食市場發展急速　韓國貿易協會：料2040年植物肉成主流
2021/12/22
【素食商機】素食市場發展急速　韓國貿易協會：料2040年植物肉成主流
【韓國化妝品】innisfree於內地削600多間分店　未來聚焦中高端及線上渠道
2022/01/03
【韓國化妝品】innisfree於內地削600多間分店　未來聚焦中高端及線上渠道
【韓國水果】韓國提子士多啤梨出口總值超1億美元 香港亞洲多地好評
2022/01/13
【韓國水果】韓國提子士多啤梨出口總值超1億美元 香港亞洲多地好評

你可能感興趣

【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
18:33 2021/11/29
【職場文化】打破韓國「論資排輩」職場文化　三星宣布廢除升級年限
【素食商機】素食市場發展急速　韓國貿易協會：料2040年植物肉成主流
20:00 2021/12/22
【素食商機】素食市場發展急速　韓國貿易協會：料2040年植物肉成主流
【韓國化妝品】innisfree於內地削600多間分店　未來聚焦中高端及線上渠道
15:11 2022/01/03
【韓國化妝品】innisfree於內地削600多間分店　未來聚焦中高端及線上渠道
餐飲 南韓 通脹 食品 漢堡 產品 經濟

上一篇文章

【麥當勞】麥當勞App訂麥麥送滿120元　即送抗疫自動泡沫洗手液機及補充裝

下一篇文章

【職場文化】龍頭港企轉型至混合工作模式　拆解5大重點助企業未來發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

數碼港與Google支援初創及金融科技　「初創與金融科技燃亮計劃」起動
數碼港與Google支援初創及金融科技　「初創與金融科技燃亮計劃」起動
【職位招聘】微軟夥EY、PwC辦校園招聘　覓本地商業應用人才
【職位招聘】微軟夥EY、PwC辦校園招聘　覓本地商業應用人才
【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播
【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播
【第五波疫情】料疫苗通行證再挫生意　零售協會提出三大訴求　籲商場免底租
【第五波疫情】料疫苗通行證再挫生意　零售協會提出三大訴求　籲商場免底租
【疫苗通行證】執行細節欠清晰　商戶須安排職員提醒顧客？
【疫苗通行證】執行細節欠清晰　商戶須安排職員提醒顧客？
【防疫抗疫基金】第五輪防疫抗疫基金星期日截止　美容院、按摩院及派對房間資助總額一覽（附資助金額表）
【防疫抗疫基金】第五輪防疫抗疫基金星期日截止　美容院、按摩院及派對房間資助總額一覽（附資助金額表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款