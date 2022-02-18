【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅

▲ 韓國政府宣布將從下周三（23日）起，每周對外公佈12類餐飲業連鎖品牌菜品價格及漲跌幅，幫助消費者瞭解食品價格。（法新社圖片）

由於在外就餐成本不斷攀升，為遏制價格上漲，韓國政府宣布將從下周三（23日）起，每周對外公佈12類餐飲業連鎖品牌菜品價格及漲跌幅，幫助消費者瞭解食品價格。

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12類餐飲主要包括粥、紫菜包飯、漢堡、炸雞、炒年糕、咖啡、炸醬麵、五花肉、牛雜湯等，對象為在連鎖品牌中業績排名靠前的品牌主打菜品，而非包括所有餐廳。

選定業績排名前10連鎖品牌

例如在炸雞連鎖店中，韓國政府會選定業績排名前10的連鎖品牌，公開其原味炸雞、調味炸雞等幾個主打產品的價格。

政府相關人士表示，被列入價格公佈範圍的連鎖品牌加盟店，大多超過100間，但由於五花肉加盟店數量不多，選定該類菜品的價格公示連鎖品牌時，僅以銷售額等數據為基準。

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1月在外就餐物價指數同比上漲5.5%

對此，有韓國餐飲業人士表示，在全球原材料價格上漲的情況下，餐飲業漲價是意料之中的事。

韓國統計廳方面表示，今年1月韓國在外就餐物價指數同比上漲5.5%，漲幅為2009年2月以來最大；1月居民消費價格指數同比上漲3.6%，漲幅連續4個月高於3%。

另外，農副產品價格上漲6.3%，其中豬肉、進口牛肉、國產牛肉、雞蛋等禽畜產品亦上漲11.5%。主要原因是需求增長、能源價格上漲和供應鏈受阻等。

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責任編輯：李智美