【大行報告】金價曾升穿1,900美元 大摩唱好呢隻金礦股 股價未來30天將上升

市場避險情緒增加，金價自去年6月以來首次升穿每盎司1,900美元。大摩發表研究報告指，預期未來30日內山東黃金（01787）股價有約80%機率會上升，予其「與大市同步」評級，目標價15.94元。

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該行指，公司早前發盈警，預期2021年取得淨虧損介於1.9億至2.85億元人民幣，即第四季淨利潤創歷史新高，達到約10億元人民幣，超出該行預期，並相信今年將大幅扭虧為盈。

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報告指，現時黃金現貨價格水平超過每盎司1,800美元，交易價格高於該行今年基本預測的每盎司1,730美元，。該行指出，雖然加息周期是影響黃金價格的主要因素，但中國市場對黃金需求高於預期，根據中國黃金協會數據，農曆新年假期間中國珠寶銷售額按年增長13%，在岸黃金ETF的資產管理規模也同比增長12.7%，另外地緣政治緊張局勢為黃金需求帶來強而有力的支持。

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記者：郭秀慧