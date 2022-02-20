【IoT應用】本地初創研IoT傳感器　防認知障礙長者走失

▲ 舜達科技創辦人兼行政總裁黃鎮濤認為，IoT技術要完全普及化以及在香港大規模應用，或仍需要3至5年時間。

隨着連網技術趨向成熟與普及，物聯網（IoT）技術並不僅局限於新興產業，而是正在推進在各個領域的廣泛應用。有本地初創看準機會，在生活不同層面以及傳統行業尋找市場痛點，透過研發傳感器（Sensor）及搭配IoT技術，解決民生問題，當中包括長者照顧、樹木保育等。

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主要從事IoT傳感器開發、於2019年成立的舜達科技（Sensestek），其創辦人兼行政總裁黃鎮濤表示，本港物聯網產業目前的規模正不斷擴充，疫情也帶來推動力。不過要完全普及化與大規模應用，或仍需要3至5年時間，「現時香港人或者仍會覺得，IoT技術主要是商業用的，並非普羅大眾所需的技術，但其實IoT技術可應用的層面相當廣泛。」

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他笑言，當年談及IoT技術，大眾或只會聯想到，可用在供應鏈生態追蹤、空氣監測、發展智慧城市等，圍繞研發具有前瞻性的產品，「所以當時我們就決定一反常態，往回看傳統行業以及生活正面對的痛點，例如老人護理以及保育範疇，再利用傳感器以及IoT技術提供協助，同時將IoT技術帶到大眾層面，助他們了解這項技術。」

採GNSS衞星定位 自動切換室內外

黃鎮濤舉例，認知障礙症（又稱腦退化症）是香港常見的老年病之一，而「走失」則是認知障礙症患者常見的影響。據房協長者通資料顯示，本港每年約有1,000名長者走失，當中5%無法尋回，估計隨着人口老化，數字將不斷增加。

他指出，過往都知道有「平安鐘」的追蹤裝置，但由於有腦退化症的老人家會認不出是屬於自己的財物，或會在街上隨意掉低。

所以在去年11月，該企推出了一個「防腦退化症患者遊走鏈墜」裝置。透過將傳感器放在鏈墜內，內置GNSS衞星定位技術以及藍牙技術，就算患者遊走在室內或室外，均可自動切換定位並追蹤。

▲ 鍊墜鑲嵌了玉石，也可放置相片，內置GNSS衛星定位技術以及藍芽技術。（舜達科技資料圖片）

患者家人或院舍也可透過應用程式進行追蹤，「鏈墜毋須與手機配對，只要使用支援藍牙的裝置，如手機、平板電腦、手提電腦等，便可偵測定位並追蹤患者的所在地。」加上鏈墜設有求助鍵，當患者按鍵後，內置的SIM卡會將警報信息，發送至群組內所有成員。

此外，黃鎮濤也提到，鏈墜鑲嵌了玉石，也可放置相片。

老人家通常會覺得玉石可以保平安，加上腦退化症患者可透過相片，得知這是自己的專屬物品，相信可以降低被丟掉的機會。

對用家有信心 非做不法行為

不過，坊間有不少追蹤裝置，引來大眾對於私隱安全的疑慮。黃鎮濤坦言，理解普羅大眾憂慮，「但我有信心想用這款產品的人，都是為了老人家的安全，並非要做不法行為」。他也提到，在設置裝置時，患者家人或院舍需要透過應用程式，設立群組並登記成員資料，而且只有登記者才能夠存取到用家的位置資料。

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記者：曾曉汶

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