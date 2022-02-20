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【人手荒】港企「三不政策」挽留人才　培訓助員工增值兼派錢

12:00 2022/02/20

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隨著近年的移民潮，令本港專才大減。疫情的不穩定因素，亦令港人選擇不再冒險，不願在現階段貿然轉工，增加企業請人難度，尤其是資訊科技（IT）人才的缺乏更為嚴重。有本地企業就以內部培訓及調動方式，又或與外判合作，短期填補空缺；同時實施疫下「三不政策」，藉此減低公司人才流失。

【職場文化】龍頭港企轉型至混合工作模式　拆解5大重點助企業未來發展

中小企可持續發展學會創會會長暨日本命力執行董事連舜香表示，隨着網購成為疫下新常態，不少零售行業都加強綫上銷售及宣傳，令相關人才需求增加。

以其公司日本命力為例，在過去2至3年皆以綫上營銷為主，公司網上定單增加，大幅增加對送貨司機的需求。為達致更好的營銷效果，單是負責數碼營銷的員工已由1位，增至現時的4位。惟現時較難聘請合適的資訊科技（IT）人才，所花費的時間也相對較長。

內部培訓增值　靈活調動

要解決人才缺乏問題，日本命力就以內部培訓及調動的方式，盡力填補空缺。她指，雖然內地遊客大幅減少，但本地市場亦算穩定，仍需要一定人手處理本地業務。因此為以往主責處理內地客戶業務的前綫員工提供額外培訓，讓其了解本地客戶的需要，學習如何處理本地業務，避免公司出現部分團隊員工過盛，但另一團隊卻人手短缺的情況。

同樣來自零售業的萬希泉鐘錶創辦人兼行政總裁沈慧林則表示，內部培訓是解決人才短缺的最好方法。

他指，鐘錶行業招聘時對員工的技術要求較高，一般較難直接聘請到合適或具資深經驗的人才，因此他偏向選擇內部培養員工。在疫情前，會不時帶員工到瑞士及內地與同業交流。為鼓勵員工自我增值，只要是與其工作相關，不論是買書，或是報讀進修課程，公司亦會提供金錢資助。

外判形式　取代自行聘請

但不是每個職位的人才都可以透過內部培訓，填補空缺。沈以聘請IT人才為例，因暫時對IT人才未有長期需要，而且公司亦非IT人才求職時的首選。因此他選擇以外判形式，與資訊科技服務公司合作，取代自行聘請。

疫下招才困難，唯有保留現有人才。連坦言，2021年日本命力整體人才流失率近10%，是近年最為嚴重的一年，但該流失率仍低於業界調查所得出的平均數字。她指出，公司實施疫下「三不政策」，即「不裁員、不減薪、不強逼員工放無薪假」。她解釋，疫情期間雖然公司營業額有所下降，但未有虧蝕。為增強員工士氣，去年公司每隔一至二個月，會向員工派約2000港元。

日本命力執行董事連舜香表示，推行不截員、不減薪、不強迫放無薪假的「三不政策」，與員工共渡疫情，有助留住人才。（受訪者提供圖片）

【零售業寒冬】疫情重災區人流大跌5成　零售商冀政府加碼補貼金額　

【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播

記者：殷凱怡

另外，《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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