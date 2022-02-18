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美股進入深度調整未？點睇SARK？

股市 15:48 2022/02/18

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近期美股受加息陰霾及俄烏局勢延續跌勢，女股神Cathie Wood旗下基金因為持有大量科技股亦不能倖免要向下。如此同時，做空ARKK的SARK持續向上。自年初二來已經大升55％究竟中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）點睇SARK？立即點擊收看/收聽分析。 【精華速睇】

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

欄名 : 3分鐘睇股

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