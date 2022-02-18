美股進入深度調整未？點睇SARK？ 股市 15:48 2022/02/18 分享： 近期美股受加息陰霾及俄烏局勢延續跌勢，女股神Cathie Wood旗下基金因為持有大量科技股亦不能倖免要向下。如此同時，做空ARKK的SARK持續向上。自年初二來已經大升55％究竟中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）點睇SARK？立即點擊收看/收聽分析。 【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 今日 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 今日 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 今日 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 藥明生物2269跌近2% 兩個原因睇淡前景 今日 藥明生物2269跌近2% 兩個原因睇淡前景 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 今日 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 你可能感興趣 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 今日 12:13 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 今日 12:33 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 今日 12:43 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 最新專欄文章 更多 中鐵建（01186）高位有貨點算好？ 今日 中鐵建（01186）高位有貨點算好？ 阿里巴巴（09988）股會午後跌3%失守50天綫 遭美國加入「惡名市場清單」 今日 阿里巴巴（09988）股會午後跌3%失守50天綫 遭美國加入「惡名市場清單」 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 今日 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 快手（01024）染藍後股價會再衝上？ 今日 快手（01024）染藍後股價會再衝上？ 俄烏局勢金價再升 金股炒作短綫為主 今日 俄烏局勢金價再升 金股炒作短綫為主 歐元 AR 美國 加息 美股 基金 外滙 Cathie Wood