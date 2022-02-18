【ET講股通】梁耀康：追捧資源股（附time code）（第二版︰加入文字內容）

受累俄烏局勢緊張，港股今早隨美股跌勢低開159點，恒生指數半日跌117點，報24674點，成交淡靜僅510億元；內地監管突襲出招，發改委引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，美團 （03690） 股價尾市急瀉近一成半失200元關，股價一度逆市靠穩的騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 齊轉跌，拖累恒指尾市急吐逾400點，港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽

00：59 - 內地監管出手 美團 （03690） 急插累恒指跌逾400點

02：16 - 拆解美團 （03690） 業務 監管下盈利未至於由賺變蝕

05：47 - 美團 （03690） 留意200元附近水位

07：27 - 美團 （03690） 跌勢急 想低撈要等、以今日低位止蝕

09：17 - 美團 （03690） 如睇長綫 現可趁低分注慢慢收集

10：20 - 內房股、物管股、基建股、資源股造好

10：55 - 內房股、物管股揀國企

12：22 - 基建股、公用股近期較受市場歡迎可留意

13：05 - 資源價格、資源股走勢企穩 鞍鋼 （00347） 、馬鞍山鋼鐵 （00323） 有望向上突破

13：37 - 鋁股跟鋁價飆上強勢 中國鋁業 （02600） 或沿升軌抽上

14：16 - 俄鋁 （00486） 跌幅大 高位持貨要先食糊

14：38 - 油價不排除有回調整固 有機會落85至87美元才有支持

16：16 - 留意俄烏局勢實質對油價支持不大 油價升主因需求大

16：53 - 烏克蘭、俄羅斯談判結果未明 油價如「兩面刀」風險大

18：09 - 油股中海油 （00883） 、中石油 （00857） 企高位 會有波動

18：37 - 煤炭股可留意 宜選國企中國神華 （01088）

19：50 - 潛力股推介：江西銅 （00358）

21：52 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 666元有貨 現價可溝貨嗎？

23：35 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 現價可以買嗎？

27：20 - 觀眾問股：小米 （01810） 16.6元有貨怎處理？

31：48 - 觀眾問股：京東 （09618） 310元有貨長遠前景點睇？溝貨好嗎？

34：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 績前點部署？

39：01 - 港股收市市況速報 受累美團 （03690） 恒指跌逾450點

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恒指全日跌465點，收報24327點，大市總成交1,262億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，隔晚美股大跌，主因美國總統拜登聲言俄羅斯快將進攻烏克蘭，惟今早又傳出和談消息，港股早市沽壓未算大，惟尾市受累美團 （03690） 急挫而大跌。

美團全日急挫14.9%至188元，單隻股份拖累恒指300點跌幅，主因發改委推出新政策，引導外賣等平台企業減價，促進刺激服務業需求。餐飲外賣業務佔美團收入逾半，但經營利潤率低至3.3%，主要作用是提供流量，公司盈利主要來自酒店旅遊業務，故新政對美團一定有影響，但未必屬致命性。不少券商仍維持200元左右的目標價。

部署上，宜待美團股價回穩再考慮，且要留意會否再有基金股東沽貨。若美團後市能企穩，則是日低位不應該失守，可以該水平止蝕。若中長線看好的話，分注收集也是可行之道，但要留意短線沽壓龐大。

內房、物管股逆市較有表現，當中國企股抗跌力明顯較強。基建相關及資源股則繼續受捧，如中交建 （01800） 。鞍鋼 （00347） 、馬鋼 （00323） 有機會向上突破。中鋁 （02600） 亦可留意。石油股續在高位徘徊，如中海油 （00883） ，後市宜緊盯俄烏局勢發展，油價料在87、85美元有支持。神華 （01088） 等煤炭股、江銅 （00358） 亦在高位整固。

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