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中鐵建（01186）高位有貨點算好？

股市 15:31 2022/02/18

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中鐵建（01186）自去年11月開始持續向上，由4元的低位升至高位接近6元水平。之後出現整固。如果於高位持貨的投資者可以點算？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，分析立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

欄名 : 3分鐘睇股

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