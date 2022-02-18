中鐵建（01186）高位有貨點算好？ 股市 15:31 2022/02/18 分享： 中鐵建（01186）自去年11月開始持續向上，由4元的低位升至高位接近6元水平。之後出現整固。如果於高位持貨的投資者可以點算？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，分析立即點擊收看/收聽。【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 今日 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 你可能感興趣 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 今日 15:25 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 最新專欄文章 更多 美股進入深度調整未？點睇SARK？ 今日 美股進入深度調整未？點睇SARK？ 阿里巴巴（09988）股會午後跌3%失守50天綫 遭美國加入「惡名市場清單」 今日 阿里巴巴（09988）股會午後跌3%失守50天綫 遭美國加入「惡名市場清單」 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 今日 贛鋒鋰業（01772）昨日大升 今日可追入短炒？ 快手（01024）染藍後股價會再衝上？ 今日 快手（01024）染藍後股價會再衝上？ 俄烏局勢金價再升 金股炒作短綫為主 今日 俄烏局勢金價再升 金股炒作短綫為主