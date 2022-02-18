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【中美角力】 騰訊、阿里電商平台 涉嫌銷售假貨 遭美國列入「惡名市場」名單

股樓投資 15:31 2022/02/18

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據外媒報道，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布，將騰訊控股（00700）及阿里巴巴（09988）旗下的電商網站WeChat及AliExpress列入「惡名市場」（notorious markets）名單，指控這些網站涉嫌銷售冒牌貨品。

同場加映﹕【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

美國USTR周四（17日）公布了2021年度「惡名市場」名單，WeChat及AliExpress首次被列入這一黑名單。USTR指，騰訊的WeChat電子商務系統及其面向中國的微信版本已成為中國最大的假冒商品平台之一；阿里的全球速賣通平台上出售的假冒商品大幅增加，助長了大量商標造假行為。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁

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騰訊對美方決定表示「強烈反對」，指會致力通過合作解決此問題，並指公司在其平台上積極監控、阻止和處理違規行為，並在知識產權保護方面投入了大量資源。阿里巴巴表示，將繼續與政府機構合作，解決其平台在智財權保護方面的擔憂。

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記者：郭秀慧

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知識產權 阿里巴巴－SW（09988） 美國貿易代表辦公室（USTR） 美國 騰訊控股（00700） 騰訊

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