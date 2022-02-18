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【元宇宙】中銀保監提示防範「元宇宙」名義的非法集資活動　列四手法

股市 15:38 2022/02/18

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中銀保監提示防範「元宇宙」名義的非法集資活動　列四手法

近年「元宇宙概念」成為熱門的投資主題。中銀保監發布《關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》，指出近期一些不法分子蹭熱點，以「元宇宙投資項目」、「元宇宙鏈遊」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，手法包括編造虛假元宇宙投資項目、打著元宇宙區塊鏈遊戲旗號詐騙、惡意炒作元宇宙房地產圈錢，及變相從事元宇宙虛擬幣非法謀利。

瑞信：「元宇宙」刺激全球科技、媒體和電訊行業現新機遇，料三港股可受惠，看【下一頁】

就編造虛假元宇宙投資項目，中銀保監指，有不法分子翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、人工智能、虛擬現實等概念，編造包裝名目眾多的高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，藉機吸收公眾資金，具有非法集資、詐騙等違法行為特徵、惡意炒作元宇宙房地產圈錢，及變相從事元宇宙虛擬幣非法謀利。

至於打著元宇宙區塊鏈遊戲旗號詐騙，為捆綁「元宇宙」概念，宣稱「邊玩遊戲邊賺錢」、「投資週期短、收益高」，誘騙參與者通過兌換虛擬幣、購買遊戲裝備等方式投資。此類游戲具有較強迷惑性，存在捲款跑路等風險。

中銀保監指，有的不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。

另外，中銀保監指，有的號稱所發虛擬幣為未來「元宇宙通行貨幣」，誘導公眾購買投資，此類「虛擬貨幣」往往是不法分子自發的空氣幣，主要通過操縱價格、設置提現門檻等幕後手段非法獲利。

相關文章：【元宇宙】南方東英推「元宇宙概念ETF」　屬主動型ETF、每手入場780元

經濟 中國銀行保險監督管理委員會 元宇宙

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