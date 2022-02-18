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CCL按周跌0.78%報183.06點　創43周新低　八大指數齊跌料2月底指數再下調

股樓投資 16:15 2022/02/18

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疫情惡化，樓市向下調整。中原城市領先指數CCL最新報183.06點，創43周新低，按周跌0.78%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.55%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL八大指數齊跌，樓價跌勢加快。其中四大整體指數齊跌2周，是9周以來首見。預料新春前後CCL下試182點，2月底將下試180點，重返2021年3月的水平。

除CCL結束9周於184點到186點爭持的局面，走勢進一步下調至183.06點，其他指數亦齊跌。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.64點，創43周新低，按周跌0.82%，跌幅12周以來最大，連跌2周共1.54%。CCL（中小型單位）報182.66點，創43周新低，按周跌0.79%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.53%。CCL（大型單位）報185.06點，創9周新低，按周跌0.72%，連跌2周共1.64%。

同場加映︰【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

分區方面，本周四區樓價齊跌，是7周以來再現。新界西CCL_Mass報169.64點，創44周新低，按周跌1.28%，跌幅7周以來最大，連跌2周共2.46%。近2周計，新界西樓價跌幅為八大指數之中最多。九龍CCL_Mass報179.53點，創6周新低，按周跌1.18%，跌幅8周以來最大，連跌2周共2.13%。港島CCL_Mass報186.23點，按周跌0.29%，連跌2周共0.97%。新界東CCL_Mass報198.27點，按周跌0.30%。

【有相睇】放盤7個月遇疫情雪上加霜　業主無奈劈9%價即獲接手　靚裝已補價居屋600.8萬沽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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