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【欲哭無淚】屯門OMA OMA連錄兩宗撻訂慘案　買家斬纜輸147萬訂金

股樓投資 15:31 2022/02/18

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經濟前景未明，各區屢錄蝕讓成交之際，個別新盤亦見買家撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，永泰（00369）位於屯門掃管笏的現樓項目OMA OMA，新錄兩宗撻訂，料遭發展商沒收逾147萬元訂金。

以撻訂金額計，第2B座19樓F室最多，單位實用面積351平方呎，原於2019年7月以524.6萬元沽出，但買家於2020年11月由即供付款計劃，改用建築期付款計劃，成交價更正為545.2萬元。及至近期，買家取消交易，料撻大訂離場，遭發展商沒收樓價兩成之訂金，涉約109萬元。

OMA OMA會所

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同場加映【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

另一家撻訂單位為第2B座19樓H室，實用面積493平方呎，原於2021年1月以766.1萬元易手，但現撻訂離場，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，涉約38.3萬元。

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撰文 : 黃卓賢

OMA OMA 屯門 撻訂

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