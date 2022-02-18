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巴拿馬貨輪失火全員獲救 載有4000輛名車恐報銷

環球社會熱點 15:30 2022/02/18

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供應鏈危機加上加拿大早前的反強制接種疫苗示威，都影響汽車供應。而巴拿馬一艘貨輪早前失火，22名船員棄船逃生成功獲救。但涉事貨輪正於海上漂流，船上載有福士汽車旗下近4,000輛保時捷、林寳堅尼等名車料報銷，或加劇供應鏈問題。

美加跨境大橋被堵或日損3.9億 恐加劇供應鏈問題 【下一頁】

加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋 【下一頁】

一艘名為Felicity Ace的巴拿馬貨輪載有3,965 輛福士汽車（Volkswagen）生産的名車，由德國出發開往美國，原定於下周三（23日）抵達美國羅德島州。

但貨輪周三（16日）於大西洋航行期間突然起火，船上22名船員棄船逃生。葡萄牙海軍成功救出所有船員，沒有船員受傷。

但涉事貨輪無船員操作而隨水漂流，葡萄牙海軍指貨輪截至周四（17日）晚上仍在着火。

美媒引述福士汽車美國分部的一封内部電郵指，貨輪上其中 100 多輛汽車原定抵美後運往德州休斯敦港，車型包括GTI、Golf R和ID.4。

保時捷發言人則預計，公司目前估計約有1,100 輛保時捷在涉事貨輪上，正與受影響客戶及汽車經銷商聯絡。

貨輪起火的消息傳出後，不少購買了福士汽車旗下名車的網民都在網上大吐苦水。其中一名用戶於Twitter透露自己定制的一輛保時捷Boxster Spyder正在貨輪上，相信也是凶多吉少。

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責任編輯：鄭錦玲

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