【大行報告】花旗：渣打派息料隨時間增長　市場質疑有形股東權益回報能否如期達標

▲ 花旗：渣打派息料隨時間增長 市場質疑有形股東權益回報能否如期達標

渣打 （02888） （英：STAN）周四公佈第四季及全年業績後，不論本港或倫敦股價均曾走低，其中倫敦股價周四即市更曾挫約5%，但最終拗腰回升收市1.7%。渣打本港股價周四亦挫逾2%，惟周五卻顯著回升，半日升逾3%。

高盛：管理層發放的中期訊息正面

高盛指渣打第四季稅前基本盈利僅1.39億美元，遠低於該行所預測的5.53億美元。高盛於渣打績後維持目標價在68元及「買入」評級不變，指即使第四季業績遜預期，管理層發放的中期訊息正面，包括上調中期收入目標、將成本與收入比率降至60%，以及啟動回購並設下股東回饋目標等。

摩根士丹利指渣打業績表現參差，盈利遜預期但有7.5億美元回購，回購規模高於大摩預期。淨利息收益率（NIM）第四季擴闊下，渣打淨利息收入略優於預期，惟在市場疲弱等因素影響下，非利息收入不及預期。受累9500萬美元的內房撥備覆蓋，加上渣打對所持渤海銀行 （09668） 的3億美元減值，集團信貸減值幅度同樣令市場失望。此外，渣打9美仙的末期息派息幅度亦低於市場憧憬。

對於渣打所設下的一系列中期回報目標，大摩指超出預期並關注能否達標，又預期2022年未必達標。大摩對該股維持「與大市同步」評級，目標價58.5元。

渣打績後股價先跌後升 業績派息均遜預期 【下一頁】

對於渣打股價績後一度下挫，花旗認為反映市場質疑渣打2024年或之前達到10%有形股東權益回報（RoTE ）的目標。花旗續指，在宏觀經濟不確定性下，渣打最具爭議的未來指標，似乎圍繞在淨利息收益率敏感度、營運開支及資本效率等方面。

展望今年，渣打今年首季收入料按年持平或上升，因南亞、非洲及本港以外的北亞市場，在金融市場、銀行交易、貿易及財富管理方面開局不俗，連同加息因素下，集團未來數季料重拾增長。至於渣打本港市場，花旗則認為稍欠樂觀，疫情下業界有三分一分行關閉，影響財富管理業務的面對面銷售，而且去年本港的高基數效應亦對集團今年香港市場首季業績有影響。

渣打管理層預期，回購後集團普通股權一級資本比率（CET1 ）將降至13.2% ，仍處於13至14%的集團目標區間。花旗認為容許CET1處於區間低位，反映管理層對集團未來盈利能力有信心。不過，由於管理層料資本回報未來數年漸進增長，意味集團對股東未來3年的50億美元資本回報，或於較後時間才會實現。

渣打管理層在分析員會議上透露，因股份估值水平於今個經濟周期下較低，集團股東回饋上偏好回購多於派息。基於上述原因，花旗料集團派息將隨時間而有所增長，並對渣打維持「中性」評級，目標價62.5元。

相關文章：

【業績｜渣打】渣打績後股價先跌後升 業績派息均遜預期

【業績｜渣打】渣打香港去年稅前少賺7%、仍佔集團3成 Mox存款虛擬銀行市佔25%

【業績｜銀行股】渣打洪丕正：中國市場去年收入創新高 貸款增長及息差走向料抵銷本港關分行影響