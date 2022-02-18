【新冠疫苗】中國傳推新冠疫苗加強針「混打」方案　康希諾入圍、股價急升半成

▲ 【新冠疫苗】中國公布新冠疫苗加強針「混打」方案 康希諾入圍、股價急升

中國擬啟動新冠疫苗加強針「混打」方案，內地傳媒引述指，智飛和康希諾生物 （06185） 新冠疫苗入選。康希諾生物周五股價午後倒升，最多升近8%，至上午3時，康希諾生物現報140.8元，升5.6%，成交2.45億元。

內地傳媒報道，內地相關部門已經對省級疾控接種系統進行新冠疫苗加強免疫接種組織實施相關要求的培訓，其中不僅有同源加強免疫接種，還有異源加強免疫接種。

報道引述培訓文件，現階段可在全程接種國藥中生北京、科興中維、中生武漢的新冠病毒滅活疫苗滿6個月，且未完成同源加強免疫的18歲及以上人羣中實施序貫加強免疫接種，目標人群可選擇「智飛龍科馬公司」的重組蛋白疫苗或「天津康希諾公司」的腺病毒載體疫苗中的一種，免費開展1劑次序貫加強針。

報道指，口岸、邊境等重點地區可先行實施，其他符合條件的人羣可根據需要開展序貫加強針接種。

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