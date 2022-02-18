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【互聯網監管】美團雪崩式瀉15%、發改委引導平台減費　王興生日身家少180億

股市 19:10 2022/02/18

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【互聯網監管】美團急瀉一成失200元關口　發改委引導外賣等互聯網平台下調服務費標準

美團 （03690） 再遇監管挑戰，發改委周五公布引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。發改委文件出爐後，美團股價應聲下跌，跌幅急擴大至逾一成半，失守200元關口，美團單一股份拖累恒指跌逾150點。

美團盤中曾一度最多跌逾17%，低見182元，創逾一年半新低，最後收跌14.9%，報188元，成交增至160億元，為今日成交最活躍股份。

發改委「震撼彈」在王興43歲生日正日公布，據福布斯即時富豪排名榜統計，王興今日財富縮水23億美元（約180億港元），單日身家跌13%至150億美元，跌至中國富豪榜第24位。

美團即市股價圖

據國家發改委網站，國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知，提及多項緩解受疫情影響的行業。

當中最引市場關注的條文內容，包括：

  • 引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本；
  • 引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。

【ET財智Talk】英國有條件再加息　英鎊咩水平可買入？（立即收看）

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編號：姚卓然

 

港股 美團－W（03690） 外賣 中國 餐飲

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