【汽車銷售】中汽協：1月新能源汽車產銷按年增逾倍　市場份額達17%

中汽協表示，1月汽車產銷錄242.2萬輛和253.1萬輛，按月分別下降16.7%和9.2%，按年增長1.4%和0.9%。上月新能源汽車產銷繼續高速發展，錄得45.2萬輛和43.1萬輛，按年分別增長1.3倍和1.4倍，而新能源汽車市場份額達到17%，新能源乘用車市場份額達到19.2%，繼續高於去年全年水平。

在新能源車中，上月純電動汽車產銷為36.7萬輛和34.6萬輛，均按年增長1.2倍；插電式混合動力汽車產銷均完成8.5萬輛，按年均增長2倍；燃料電池汽車產銷分別完成142輛和192輛，按年分別增長3.9倍和2.0倍。

中汽協表示，首季度汽車市場發展將受到正反兩方面的影響，其中積極因素包括三點：一、是各地政府將積極出台穩增長相關政策，支撐市場需求相對穩定；二、汽車行業芯片供應不足的問題有望繼續緩解；三、部分乘用車企業對於2022年市場預期較好，均設定了較高的全年生產目標。

不利因素方面：一、首季度芯片短缺問題依然存在，且去年同期行業受芯片影響並不大，基數較高；二、國內散點疫情也增加了產業鏈、供應鏈風險；三、商用車目前政策紅利已基本消耗殆盡，疊加運輸市場需求不足、運價偏低，因此未來一段時間商用車將處於調整期。

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