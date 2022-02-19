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（最新消息）長和系主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性 撥旗下4酒店逾3000個房間用作社區隔離設施

股樓投資 15:34 2022/02/19

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多間大企業繼續出手助抗疫，長江實業周五（18日）公布，集團主席李澤鉅因身體抱恙，已辭謝出席周五下午由中聯辨駱惠寧主任主持召開之「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會（視頻會議）。


長江實業周六（19日）公布，李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性，但現時仍有咳嗽症狀。而他接獲各方友好之問候，謹此衷心多謝各界關心，他又恭祝大家在虎年身體健康，走出新冠病毒疫境！

 

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【齊心抗疫】恒基兆業捐港幣1,300萬元支援港人抗疫 首批物資周五起率先送到30間有確診個案院舍 「家園便利店」推九折優惠，詳見【下一頁


集團周五也發布李澤鉅原訂在以上活動上發言之講辭，指集團一向積極響應政府號召，以實際行動與港人齊心抗疫。因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下四間酒店將提供超過 3000 個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。

【齊心抗疫】帝盛旗下5間酒店暫改為社區隔離酒店 涉約2000間客房 荃灣帝盛酒店即日起提供服務，詳見【下一頁


此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。

【樓市熱話】夫婦預算600萬 欲於九龍東或新界置業 目標340呎一房單位 新單幢樓VS舊屋苑費煞思量，詳見【下一頁


同時，集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：陳詠妍


李澤鉅呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌。

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疫苗通行證 疫情 李澤鉅 酒店

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