（最新消息）長和系主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性 撥旗下4酒店逾3000個房間用作社區隔離設施

多間大企業繼續出手助抗疫，長江實業周五（18日）公布，集團主席李澤鉅因身體抱恙，已辭謝出席周五下午由中聯辨駱惠寧主任主持召開之「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會（視頻會議）。



長江實業周六（19日）公布，李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性，但現時仍有咳嗽症狀。而他接獲各方友好之問候，謹此衷心多謝各界關心，他又恭祝大家在虎年身體健康，走出新冠病毒疫境！

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集團周五也發布李澤鉅原訂在以上活動上發言之講辭，指集團一向積極響應政府號召，以實際行動與港人齊心抗疫。因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下四間酒店將提供超過 3000 個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。

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此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。

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同時，集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等。

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記者：陳詠妍



李澤鉅呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌。