英國跳水王子歷時4日返鄉 游水跑步划艇為咩？

英國跳水王子戴利積極參與慈善，過往亦有舉辦義賣等。近日他再參與籌款活動，挑戰透過划艇、游泳、踩單車及跑步的方式，從倫敦出發返回家鄉普利茅斯。戴利周一（14日）出發，歷時4日終在周四（17日）抵達。戴利形容，是次挑戰是他一生中做過的最艱難的事情。

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英國紅鼻子日（Red Nose Day）每2年慶祝一次，是英國歷史最悠久的慈善節目。戴利（Tom Daley）今年為英野廣播公司（BBC）拍攝特別節目，挑戰從倫敦透過跑步、游泳、划艇及踩單車的方式，返回家鄉普利茅斯（Plymouth）。

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戴利周一日從倫敦水上運動中心（London Aquatics Centre）出發，划艇9.5公里，雖一度在泰晤士河中翻艇，但上岸後仍再踩單車97公里。戴利周二（15日）首先游泳1,600米，然後再踩單車101公里抵達南安普敦（Southampton）。他周三（16日）則首先在雨中踩單車209公里，再登山步行915米。

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戴利於周四（17日）抵達普利茅斯，完成地獄挑戰。當日他跑了48公里，沿途吸引大量民眾圍觀。民眾向戴利揮手表示支持，亦有合唱團在附近唱歌。英國傳媒指，戴利4日期間一共划艇6英里（約9.7公里）、踩單車180英里（約289.7公里）及逾千米的游泳。

戴利表示，雖然自己過去20年一直為奧運會接受訓練，但是次挑戰是一生做過最艱難的事情，身體經歷了一些從未想過自己能做到的事情。戴利指，慈善機構Comic Relief將幫助全國英國民眾，為其籌得資金十分重要。

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責任編輯：李俊儀