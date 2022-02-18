【貨船起火】全球汽車市場供應緊張　一載有4000輛名車貨船起火

▲ 一艘載有福士汽車（Volkswagen）和保時捷（Porsche）及林寶堅尼（Lamborghini）等4000架車輛的運貨船Felicity Ace，週三（16日）在大西洋亞速爾群島（Azores）附近因不明原因起火。（資料圖片）

全球汽車市場正因芯片短缺出現供應緊張，但在這個節骨眼上，卻出現汽車運輸船失火的意外事件。

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存放汽車貨艙起火

一艘載有福士汽車（Volkswagen）和保時捷（Porsche）及林寶堅尼（Lamborghini）等4000架車輛的運貨船Felicity Ace，週三（16日）在大西洋亞速爾群島（Azores）附近因不明原因起火，起火點位於其中一個存放汽車的貨艙 。

仍在海上燃燒及漂流

葡萄牙海軍得悉事件後展開救援行動，船上22名船員全數撤離，但4000架汽車的狀況還不明確，惟預計損失不小。截至昨日（17日）晚上，該船仍在燃燒並在海上漂流。

各汽車品牌證實損失車輛

汽車媒體Autoblog報道，保時捷發言人證實，其中1100輛是保時捷，賓利（Bentley）發言人同證實，船上有189輛賓利；奧迪（Audi）也證實有車輛在船上，但沒有透露詳細數字。

Insider報道，福士證實Felicity Ace把該集團製造的近4000輛汽車運往北美，而集團在美國銷售福士、保時捷、奧迪、林寶堅尼、賓利等品牌。

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責任編輯：李智美