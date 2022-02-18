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【智能手機】2025年摺疊機銷售額　料將達2,260億

科技 15:00 2022/02/18

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IDC報告預測，摺疊機領域將在未來三年內繼續保持高增長，到2025年出貨量將達到2,760萬部。（Samsung官網截圖）

近年三星（Samsung）Fold及Flip系列摺疊機，為智能手機掀起新一輪革命。國際數據公司IDC近日發表報告，根據2020年至2021年摺疊機出貨量進行預測，預計2025年全球將可生產2,760萬部摺疊機，並帶來達290億美元（約 2,260 億港元）的總市場價值。

【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？

相比起2020年時，摺疊機的出貨量僅170萬部，2021年時已達到710萬。IDC表示，增長主要是由三星Galaxy Z Flip 3的熱潮所推動。該報告預測，摺疊機領域將在未來三年內繼續保持高增長，到2025年出貨量將達到2,760萬部，這意味著在2020年至2025年的五年期間，覆合年增長率（CAGR）可達到69.9%。

生產成本或降   售價降有助銷售

此外，Flip和Fold系列之間亦存在著競爭。參考2021年銷售數據，Galaxy Z Flip 3似乎較Galaxy Z Fold 3受消費者歡迎，不過IDC就認為，這或於售價有關。Galaxy Z Flip 3售價約8,000港元，相比之下，Galaxy Z Fold 3售價約15,000港元，高出近倍。

【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起

IDC表示，隨著未來對摺疊機的設計改進和生產成本降低，或會令Galaxy Z Fold系列售價大減；再加上Oppo、小米和Vivo等中國智能手機品牌將全面降低摺疊機的售價，最終將迫使三星也為其摺疊機降價，這有望進一步推動市場銷售的增長。

報告也提到手機制造商應將摺疊領域的發展，視為未來主要的增長機會。隨著大多數發達經濟體的智能手機銷售趨於平穩，加上近十多年來智能手機設計缺乏創新，摺疊機的到來將為智能手機設計帶來革命性的視覺變化，這或會重燃消費者對智能手機的興趣。

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

責任編輯：陳卓賢

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