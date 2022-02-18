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【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能

科技 16:35 2022/02/18

分享：

YouTube經常出現包含錯誤資訊的影片，全球超過80個事實查核團體上月更共同呼籲YouTube應採取行動打擊不實資訊。YouTube昨（17日）回應並宣布，正在考慮停用遊走在違規邊緣（Borderline Content）影片的分享功能，以打擊其平台上的錯誤信息。

YouTube首席產品總監Neal Mohan在網誌中揭露，YouTube如何長期處理疑似有害的不實資訊。他提到，遊走在違規邊緣的影片目前未有明確違反YouTube社群規範，但YouTube並不會推薦予觀眾。

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他表示，YouTube已不斷改進推薦系統，含違規邊緣內容的影片透過推薦系統被觀眾看到的比率，已大幅降至不到1%。然而，就算YouTube不推薦，影片連結仍可被，發放在其他網站，廣泛流傳，令觀眾接觸到此類不實資訊。

就此問題，Mohan認為其中其中一個方法是，停止那些影片的「分享」功能，或令YouTube已經限制推薦的影片的連結失效，令使用者無法在其他網站嵌入違規邊緣的影片連結。他補充，YouTube目前仍在考慮是否採取這種激進的方法，擔心阻止分享影片的同時，會限制了觀眾的自由。

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而另一種解決方法，就是添加插頁式內容，讓觀眾觀看在違規邊緣的影片前，得知影片內容可能包含不實資訊。YouTube亦正考慮加強與世界各地專家和非政府組織的合作夥伴關係，投資發展技術，用於探測在不同文化背景下的不實內容。

責任編輯：吳嘉雯

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