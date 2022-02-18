  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港疫情】騰訊捐5,000萬元支援香港抗疫 款項用於採購快速測試劑及防疫用品

理財智慧 14:34 2022/02/18

分享：

第五波疫情於本港繼續肆虐，確診數字近乎每日破頂。騰訊 （00700） 周四（17日）曾公布，將透過旗下騰訊基金會首期捐助1,000萬元予香港公益金，為幼童和長者的疫情防護需要提供及時援助。騰訊今日（18日）再公布，將追加4,000萬元，總額5,000萬元支援香港抗疫。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

騰訊表示，是次捐款予公益金主要用於採購兒童及青少年的病毒抗原快速測試劑和多種藥物，而製成的抗疫包將透過公益金旗下社會福利機構儘速分發予有需要的家庭，與此同時，款項亦會用作採購及贈送防疫用品給醫護機構和護老院。

騰訊又指，正與多家慈善組織探討捐款用途，望能更廣泛照顧到受疫情影響的市民，基層工作人士和前線醫護人員的防護和生活需要將特別優先考慮，而有關追加捐款的發放模式和用途，騰訊表示將適時作出公布。

 

【疫苗通行證】社署將分兩階段實施「疫苗通行證」安排 首階段於3月14日生效 第二階段由4月1日起生效 【下一頁

房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請 【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
社會福利 騰訊 香港 香港公益金 疫情

上一篇文章

【齊心抗疫】長和系主席李澤鉅身體抱恙 等待新冠病毒檢測結果 撥旗下4酒店逾3000個房間用作社區隔離設施

下一篇文章

【新冠肺炎】世衛建議確診個案較多地區 無症狀隔離期可縮短至10日 甚至放寬接觸者追蹤措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫
新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款