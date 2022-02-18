【本港疫情】騰訊捐5,000萬元支援香港抗疫 款項用於採購快速測試劑及防疫用品

第五波疫情於本港繼續肆虐，確診數字近乎每日破頂。騰訊 （00700） 周四（17日）曾公布，將透過旗下騰訊基金會首期捐助1,000萬元予香港公益金，為幼童和長者的疫情防護需要提供及時援助。騰訊今日（18日）再公布，將追加4,000萬元，總額5,000萬元支援香港抗疫。

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騰訊表示，是次捐款予公益金主要用於採購兒童及青少年的病毒抗原快速測試劑和多種藥物，而製成的抗疫包將透過公益金旗下社會福利機構儘速分發予有需要的家庭，與此同時，款項亦會用作採購及贈送防疫用品給醫護機構和護老院。

騰訊又指，正與多家慈善組織探討捐款用途，望能更廣泛照顧到受疫情影響的市民，基層工作人士和前線醫護人員的防護和生活需要將特別優先考慮，而有關追加捐款的發放模式和用途，騰訊表示將適時作出公布。

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責任編輯：羅浩濂