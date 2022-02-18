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【第五波疫情】小米向香港捐款500萬元抗疫　中資科企相繼出手累捐7500萬元

Hot Talk 14:35 2022/02/18

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【第五波疫情】小米向香港捐款500萬元抗疫　中資科企相繼出手累捐7500萬元

香港第五波疫情引起中央關注和最新指示後，香港商界以至中資科技企業都公布最新支援措施。小米 （01810） 最新公布，小米基金會宣布向「全港社區抗疫連線」捐款500萬元。小米指，款項將用以支持香港抗疫物資採購，為抗疫人員提供保障。

「全港社區抗疫連線」召集人為陳振彬，近期也獲馬會捐款1000萬元。

小米以外，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和螞蟻集團也公布向香港捐款支援，中資科企累計向港捐助7500萬元。

【第五波疫情】阿里巴巴、螞蟻集團各捐香港1000萬元抗疫　天貓香港補貼商家運費

【第五波疫情】騰訊加碼向香港捐5000萬　主力協助基層和醫護人員

與內地科企主要以捐款支援不同，本地財團主要從提供酒店房用作隔離、物資支援。

【長和系】李澤鉅抱恙缺席中聯辦會議　長實：正待新冠病毒測試結果、借3000酒店房供隔離

【第五波疫情】恒基集團向安老院舍及基層人士捐1000萬元、先與樂善堂合作　煤氣送300萬抗疫湯包及超市禮券

【隔離酒店】新地：提供1000間酒店房作隔離用途　商場播「疫苗通行證」短片、ICC展示打氣標語

【隔離酒店】新世界：借出九龍貝爾特酒店700間客房作隔離設施

 

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相關文章：

【第五波疫情】帝盛5間酒店暫改為隔離酒店涉2000間房　荃灣帝盛酒店今起運作

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港股 疫情 陳振彬 小米集團－W（01810） 小米

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