【第五波疫情】小米向香港捐款500萬元抗疫　中資科企相繼出手累捐7500萬元

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香港第五波疫情引起中央關注和最新指示後，香港商界以至中資科技企業都公布最新支援措施。小米 （01810） 最新公布，小米基金會宣布向「全港社區抗疫連線」捐款500萬元。小米指，款項將用以支持香港抗疫物資採購，為抗疫人員提供保障。
「全港社區抗疫連線」召集人為陳振彬，近期也獲馬會捐款1000萬元。
小米以外，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和螞蟻集團也公布向香港捐款支援，中資科企累計向港捐助7500萬元。
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與內地科企主要以捐款支援不同，本地財團主要從提供酒店房用作隔離、物資支援。
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