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【加強監管】傳拜登計劃下周發表行政命令 全面評估加密貨幣及央行數位美元

環球政經 15:30 2022/02/18

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美國總統拜登據報正在準備一項有關加密貨幣的行政命令，預計最快將於下周發表。拜登指示了政府各機關研究加密貨幣及中央銀行數位貨幣（CBDC），並從政府層面制定數碼監管戰略。

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據內幕消息透露，即將發表的行政指令，將要求對CBDC進行研究，並要求財政部、司法部、國土安全部以及各州在內的一系列機關，撰寫關於貨幣和支付系統未來的報告。與此同時，科技政策辦公室主任，將對CBDC系統需要的支援進行技術評估。

這項行政命令預計也將會研究保護消費者、投資人和企業的措施。財政部、美國證券交易委員會、商品期貨和交易委員會及聯邦銀行機構協商後，將負責向總統提交一份關於如何防範加密貨幣風險的報告。至於聯邦貿易委員會的主席及消費者金融保護局的主任，則被要求研究數位資產可能帶來的私隱問題。

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拜登政府還考慮與其他國家進行協調，以將加密資產規範標準化。美國國務院、財政部、商務部及美國國際開發署，將致力於與外國相關機構建立國際參與框架，以加強採用數位資產，並將其規則標準化。

這項行政命令為白宮、財政部和其他政府官員，提供了評估數位美元的機會。美國財政部副部長Nellie Liang上周受訪時表示，絕對支持對CBDC進行研究，但未有直接推行的打算。

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責任編輯：嚴浩文

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