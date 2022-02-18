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【理財智慧】90後「月光族」深明儲錢難　自製廣東話記帳程式「口述理財」

理財智慧 15:29 2022/02/18

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理財並非易事，但本港學校並無理財教育，要善用每一分錢，似乎只能靠自己摸索。一眾剛踏入職場的新鮮人亦如是，收到薪水未必懂得如何善用，甚至不覺意變成「餐搵餐食餐餐清」。90後「月光族」正正嘗試過坊間不同的記帳應用程式（Apps），但仍無法有效地儲錢，於是決定自行研發出智能記帳程式「水哥」，達成「口述理財」，每次只要花2秒，「水哥」已可以自動為用家記錄每一筆使費，使用7日後「水哥」更能預測出用家未來開支，並作出相應的建議，實行無痛儲錢。

初創公司思賦科技創辦人李肇文（Sherman），於去年轉為全職創業前，在銀行任程式編寫員（Programmer），他表示盡管工作已有一段時日，自己卻是典型「月光型」。為了改善揮金如土的習慣，他嘗試過坊間不少記帳Apps、甚至以Excel試算表記帳，但他稱：「很多（記帳）工具都難以使用，除了不會自動分類，即使有圖表列出每月開支，我也不知道可以做些甚麼去儲蓄。」跌跌撞撞卻一直未能成功培養到儲蓄習慣。最終他想起自己既然主修電腦科學，加上本來就希望創業，於是決心自行研發記帳工具——這就是「水哥」誕生的故事。

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李肇文笑言，將記帳程式取名為「水哥」，主要是考慮到理財程式以廣東話操作，而廣東話有云「水為財」，加上「哥」字，盼能令用家更有親切感。「水哥」不似一般記帳App，而是一個以Facebook Message作為平台的智能記帳工具。用家透過與「水哥」對話，即可口述記帳。李肇文解釋：「如我講『晚飯100元』，程式就會自行分類，自動記錄開支；只要問『我今個月使咗幾多錢』，『水哥』亦會自動為你計算總開支。」每次只花兩秒，這種記帳形式或許能解決不少人「懶得記帳」和「忘記記帳」的煩惱。

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除了以口述記帳便於使用外，「水哥」於上月底亦推出預測開支及建議功能。李肇文表示一般附建議預算的記帳Apps，要花上1至3年才能計出用家的使費習慣，但「水哥」最短只要7天，已能夠做到初步的估算。「因為我們擷取了用家的消費字眼，如『晚飯』、『咖啡』等，可以知道他們的消費習慣。我們能夠在短時間內，更加準確地預測到用家下星期或下月，在晚飯或買咖啡上花費多少錢，從而度身提出建議。」李肇文提到，自己當初想儲錢而記帳，但最終得到數據後卻不知下一步該如何做，所以設立此一功能，令用家可以問問「水哥」，購物時想清楚自己是否有足夠的預算，避免演變成「月月清」的窠臼。

以一盤生意來說，始終要考慮營收問題，「水哥」主要以廣東話操作，用戶的群眾只限於粵港澳，變相似乎是個限制。對於李肇文表示，因為「水哥」是個本地理財程式，他認為廣東話是香港人地道的語言，所以目前都希望使用廣東話操作為主。而「水哥」活用了AI以及自家的演算法，他指出即使之後「水哥」要改用其他語言，都能夠在短時間內推出不同語言的版本。李肇文亦透露，新增其他語言操作也是未來發展計劃之一，只是現時暫希望保有「貼地」的風格。

【有片睇！】【iM人物專訪】90後「月光族」創廣東話理財Apps【見下頁

「水哥」於去年9月試行，至今約有200用戶。問到至今程式實際落地幾個月，用家實際有何反應。李肇文提到，使用「水哥」後，用戶平均每人都增加20％儲蓄額。另一個例子就是李肇文自身，他笑稱：「我的例子可能有些誇張，我用了『水哥』最初的版本後，儲到人生第一桶金，達六位數字，用以開展這個事業。」

李肇文早於去年年初研發「水哥」，至同年5月才辭去銀行的工作。他坦言自己十分幸運，當時工作剛好認識到現時的天使投資者，令到他有足夠資金全職創業。另外於去年10月進入數碼港的培育計劃（Incubation Programme），得到數碼港幫助擁有充裕的資金，才能繼續發展及改良產品。李肇文透露，得到天使投資者及數碼港的幫助，再加上自己的資金，目前投資已超過100萬元，公司現時處於天使輪（Angel Round）的融資階段，預計稍後會有新一輪融資。

*內容節錄自《iMoney》Focus 748期。

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨

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