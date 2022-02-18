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【職場文化】龍頭港企轉型至混合工作模式　拆解5大重點助企業未來發展

商業 15:27 2022/02/18

分享：

疫情下愈來愈多企業轉型至混合工作模式，IWG香港及大灣區區域經理 Paul MacAndrew 表示，當香港員工現時投放更多時間於不同地點工作，公司領導層及人力資源經理需要重新制定策略，迎接混合工作模式的新常態。

【蔬菜供應】內地供港蔬菜貨量回升至9成　蔬菜批發價繼續回落

不以出席率為重　須重視員工生產力
在最新的 2022 年未來工作趨勢預測白皮書中，IWG分析了今年的工作趨勢，並列出和解釋五個關鍵重點： 

1）關注員工身心健康：更快樂的員工可提升實質生產力，公司需要以同理心為先，投資在他們的身心健康及改善溝通方式。 

2）建立更佳評估生產力的方法：現時的工作環境對比聚焦員工出席率，公司更能以生產力評核員工效率。雲端工作流程工具能夠提供實時數據，有效量度生產力及發展出新指標， 助企業訂立成為高效組織的策略。 

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3）提供高度靈活的工作安排：離職潮出現後，公司須以更具競爭力的政策和福利吸引人才。而工作靈活性是首要考量，並會左右員工決定未來工作走向。 

據 IWG 調查指出，多於 70%求職者堅稱，公司必須提供靈活工作政策。而在去年另一項研究顯示，72% 的員工認為與加薪1成比較，他們更傾向可以長期靈活工作。 

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4）持續擴大人才庫：混合工作模式下，由於員工可於任何地方工作，招聘時可挑選的人才亦更多，公司能吸引更廣泛的應徵者。根據 Microsoft 2021 年工作趨勢指數報告顯示，53%香港員工表示會因此考慮搬離市中心，到較遠的地方居住，以改善生活質素。 

5）重新設計工作場所：公司需要重新思考，如何改進實體辦公室， 迎合員工的需要與喜好，及實現業務目標。專家預料，辦公室將會成為社交中心，展示尖端體驗設計以提升動力、創意和文化感，例如以共享工作桌取代隔間，為虛擬合作而設的視像會議配套，以及更多的康體設施及綠色空間。

【山寨風波】茶飲店「鹿角巷」內地現過千間山寨店　真身斥過億打擊假店

經營共享辦公室的 IWG 預期，企業於 2022 年對靈活工作空間的需求將會增長，全球和香港龍頭企業的數據及趨勢也為一致。該公司目前服務範圍，遍佈 120 個國家的靈活辦公空間。其過千的地點，為全球超過800萬人服務。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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