▲ 【內房危機】重慶、江西贛州據指首套房貸首付比例降至20%

據內媒報導，農曆新年前後重慶、江西贛州的不少銀行已經將首套房貸首付比例降至20%，而此輪調整城市均為非「限購」城市，是由當地地方住房、金融職能部門根據「因城施策」原則共同決定調整。

繼昨日有指山東菏澤市名下無住房且無個人住房貸款記錄的購房者，首付比例可降至20%之後，內地再有城市放鬆房策。內媒報導，重慶和江西贛州的房貸政策在春節前後就已經「鬆綁」，又指目前重慶地區有銀行已經執行首套房貸首付20%的政策，又表示當地比較大的銀行都可以。如果房貸結清的話則首付30%，二套則首付40%。

內媒引述地產中介指，今年初當地房地產協會口頭向房產經紀傳達了「適度放開限購」的政策導向，並表示「只在今年2月、3月執行，後面是否還繼續執行要看最新政策通知。」

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